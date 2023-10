Schlägerei auf Tribüne: War Startunfall schuld?

Kampagne erfolglos

Vor dem Wochenende starteten die Streckenbetreiber mit einer „Racepect“-Kampagne, wollten damit in erster Linie die negative Stimmung gegen einen anderen Fahrer bekämpfen. Max Verstappen wurde in Austin bekanntlich Opfer einiger Pfiffe und Buhrufen. Eine Kampagne ohne Erfolg. Dieses Mal fand das mexikanische Publikum ihren Sündenbock in Charles Leclerc, der beim Interview nach dem Rennen ausgebuht wurde.