Ferrari-Pilot Charles Leclerc gnadenlos ausgebuht

Keine Absicht, kein Platz

„Eine Menge Buhrufe ... Leute, ganz ehrlich, ich konnte nirgendwo hin! Ich steckte zwischen den beiden Red Bulls und leider berührte ich Checo. Aber ich konnte nirgendwo hin. So ist das Leben. Mein Auto wurde beschädigt und leider hat es das Rennen von Checo beendet“, so die Reaktion von Leclerc. „Natürlich bin ich enttäuscht, dass ich Checos Rennen so beendet habe. Aber es war wirklich keine Absicht und ich hatte keinen Platz.“