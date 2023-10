Biker bei Frontal-Kollision über Auto geschleudert

Verheerender Verkehrsunfall am späten Sonntagnachmittag im Tiroler Außerfern: Ein 25-jähriger Motorradfahrer geriet in Pinswang in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn und krachte dort frontal gegen einen entgegenkommenden Pkw. Der Biker wurde über das Fahrzeug geschleudert und schlug mit voller Wucht auf der Fahrbahn auf.