Austria Lustenaus Auftritt war zum Fremdschämen

Der Auftritt der Austria gegen Hartberg glich einem sportlichen Offenbarungseid. Nach der gestrigen Vorstellung muss man sich ernsthaft fragen, was diese Mannschaft in der höchsten Liga verloren hat. Peinlicher und desaströser kann sich ein Profiteam nicht mehr präsentieren. Eine Leistung zum Fremdschämen. Hartberg, das zuvor in der Bundesliga noch nie gegen Lustenau gewonnen hatte, feierte im Reichshofstadion einen hochverdienten 4:0-Erfolg. Gegen das statische, einfallslose Spiel der Hausherren mussten die Gäste nur warten, bis sich die Chancen auftaten.