Nach Insolvenz: Vier Möbelhäuser sind leergeräumt

Tauziehen um Nachnutzung der Möbelhäuser

Doch was passiert nun mit den früheren Filialen in Liezen, Leoben, Judenburg und Feldbach? Auf Anfrage der „Krone“ konnte noch keine der vier Stadtgemeinden eine Auskunft geben. Wie berichtet, sollen aber zumindest in Judenburg und Feldbach Logistikfirmen die Liegenschaften übernehmen. Nähere Infos gab der neue Eigentümer Supernova aber nicht: Die Tinte auf den Verträgen sei noch nicht trocken.