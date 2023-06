Steirische Kika und Leiner schließen: „Herzlos!“

Am Dienstag wurde bekannt, dass 23 von 40 Filialen der Möbelhaus-Kette Kika/Leiner mit Ende Juli schließen. Betroffen sind auch die drei obersteirischen Filialen in Liezen, Judenburg und Leoben sowie der Kika in Feldbach. „Das ist ein schwerer Schlag für die Region“, sagt ein Bürgermeister. Dutzende Menschen verlieren ihren Job.