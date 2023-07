Schnäppchenjäger unterwegs: Die letzten Kika-Tage

In den von der Möbelhaus-Insolvenz betroffenen steirischen Kika/Leiner-Filialen geht der Abverkauf ins heiße Finale, am 31. Juli sperren die Standorte zu. Wir haben uns beim Kika in Liezen, der 31 Jahre lang Einrichtungswünsche erfüllte, umgesehen: Welche Schnäppchen gibt es für die Kunden noch zu haben?