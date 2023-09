Möbelriese Kika/Leiner bleibt, aber 1950 Jobs weg

Staat muss rund 33 Millionen € „abschreiben“

Die schlechte Nachricht: Auf fast zwei Drittel der Ansprüche bleiben Lieferanten & Co. sitzen. Der Staat als größter Gläubiger muss rund 33 Mio. € „abschreiben“. Und von den einst 3900 Mitarbeitern sind noch 1953, also ziemlich genau die Hälfte, übrig. Denn nicht nur der Großteil der Mitarbeiter in den 23 Schließungsfilialen, auch 118 Gastro-Beschäftigte und zahlreiche Angestellte in Zentrale und Logistik wurden gekündigt. Gut 200 Personen hätten darüber hinaus aus eigenen Stücken dem Möbelhändler den Rücken gekehrt - und fehlen jetzt zum Teil. „50 bis 100 Leute werden aktuell gesucht“, so Kika/Leiner-Sprecher Michael Slamanig, der in der Zustimmung der Gläubiger einen „Meilenstein“ sieht.