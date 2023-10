Netanyahu zu Geheimdienst: „Habe mich geirrt“

Netanyahu: „Dinge hätten nicht gesagt werden dürfen“

„Ich habe mich geirrt. Dinge, die ich nach der Pressekonferenz gesagt habe, hätten nicht gesagt werden dürfen, und ich entschuldige mich dafür. Ich gebe allen Chefs der Sicherheitskräfte volle Unterstützung. Ich stärke den Stabschef und die Kommandeure und Soldaten der IDF (Israelische Verteidigungskräfte), die an der Front stehen und für das Haus kämpfen. Gemeinsam werden wir gewinnen“, so Netanyahu. Er bezog sich damit auf eine Pressekonferenz am Samstagabend mit Israels Verteidigungsminister Joav Gallant und Kriegskabinettsminister Benny Gantz.