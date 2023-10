Israel erklärt „zweite Phase“ im Krieg gegen Hamas

Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) erinnerte Borrell daraufhin an den Beschluss des EU-Gipfels. „In Bezug auf die Situation im Nahen Osten ist es zwingend notwendig, an den Positionen festzuhalten, die von den Staats- und Regierungschefs innerhalb der EU klar zum Ausdruck gebracht wurden“, schrieb Schallenberg am Samstagabend auf der Onlineplattform X (Twitter) an Borrell gerichtet.