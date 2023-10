Wirtschaft sucht Fachkräfte auf den Philippinen

„Filipino-Power“ treibt KTM-Motorräder in Asien an

Freundlichkeit & Co. sind in der realen Wirtschaft aber naturgemäß keine starke Währung, und so fallen bei einem Betriebsbesuch vor allem Fleiß und Einsatz auf. Seit mehreren Jahren setzt der heimische Motorradgigant KTM speziell für den asiatischen Markt auch auf „made in Philippines“: „Die Mitarbeiter werden hier pro Stunde bezahlt und leisten gerne auch Überstunden. Manchmal fehlt es vielleicht an der Genauigkeit, aber wir sind höchst zufrieden“, so der Werksleiter.