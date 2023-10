Israels Armee: „Gaza-Stadt jetzt ein Schlachtfeld“

In den Flugblättern werden die Zivilisten erneut aufgefordert, „unverzüglich“ in Richtung Süden zu flüchten. Kurz zuvor hatte die israelische Regierung mitgeteilt, dass der Krieg Israels mit der Hamas „in eine neue Phase getreten“ sei. „Vergangene Nacht hat der Boden in Gaza gebebt. Wir haben oberhalb der Erde und unterhalb der Erde angegriffen“, sagte der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant in einer Videobotschaft, in der er sich auf die israelischen Bombardierungen von Tunnelanlagen im Gazastreifen bezog.