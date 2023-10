„Bisher nie gesehene Feuerkraft“ bei Gaza-Vorstoß

Österreich gegen Resolution: „Recht auf Selbstverteidigung“

120 Länder stimmten für die Resolution, 14 dagegen, 45 enthielten sich. Österreich votierte dagegen, das Außenministerium begründete dies folgendermaßen: „Eine Resolution in der UNO-Generalversammlung, die nicht einmal in der Lage ist, die Terrororganisation Hamas beim Namen zu nennen, kann von Österreich nicht unterstützt werden.“ In der Mitteilung heißt es weiter: „Ebenso wenig können wir eine Resolution unterstützen, die Israel nicht das völkerrechtlich verbriefte Recht auf Selbstverteidigung im Angesicht des Terrors einräumt. Folglich hat Österreich in der UNO-Generalversammlung gegen diese Resolution gestimmt.“