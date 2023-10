Diebe räumten Opferstöcke in zwei Kirchen aus

In Pfarrkirchen in Anif und in Hallein schlugen die Opferstock-Diebe zu. Dabei brachen die Unbekannten die Opferstöcke in beiden Kirchen gewaltsam auf und stahlen das darin enthaltene Bargeld in unbekannter Höhe, heißt es in der Aussendung der Polizei. Jetzt wird nach den Dieben gefahndet.