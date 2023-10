„Juliana wird immer in unseren Herzen sein“

Diese Zwillinge sind einfach nur bezaubernd. Nach ihrem Vormittagsschläfchen in der gemütlichen Wippe knabbert das acht Monate alte Duo vergnügt an Gemüsestangerln, schaut so zufrieden wie klug in die Welt. Das kleine Mädchen greift nach der winzigen Hand des Bruders und hält sie fest, dem Beobachter geht dabei das Herz auf. Sobald sie groß genug sind, werden Jonas und Jana erfahren, dass sie ein drittes Geschwisterchen haben.