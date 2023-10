Magische Nacht für Schwab: „Die schönsten Siege!“

Drama für Stankovic

Wo Cican Stankovic in der Europa League in Frankreich ein griechisches Drama der anderen Art erlebte. Der ÖFB-Goalie spielte beim Stand von 1:1 Marseilles Oliveira den Ball in den Fuß, foulte dann Oliveira, fabrizierte ein Elferfoul und sah die Rote Karte (55.) - so verloren die Athener 1:3.