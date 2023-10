Wie Uhrmachermeister zum „Wächter der Zeit“ wurde

Öffentliche Uhren müssen heute nicht mehr umgestellt werden. So auch in Laa an der Thaya - nur war das nicht immer so: Als die Steuerung noch nicht ausgereift war, galt es für den „legendären“ Uhrmachermeister Wolfgang Toriser, „Wache“ zu halten. Das hatte seinen Grund, wie er der „Krone“ bei einem Turmaufstieg erzählte.