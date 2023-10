Nach Fehlalarm-Serie ging jetzt wirklich Rauch auf

Knapp an Tragödie vorbeigeschrammt

Freitagfrüh wurden die Florianijünger erneut zur Wohnadresse der 34-Jährigen gerufen. Doch dieses Mal handelte es sich um keinen Fehlalarm - eine Nachbarin hatte die Einsatzkräfte gerufen! „Als wir vor Ort eingetroffen sind, haben wir im Stiegenhaus des Mehrparteienhauses bereits starken Rauchgeruch wahrgenommen und in der Wohnung der Dame war der Brandmelder aktiv“, schildert Feuerwehr-Kommandant Martin Schrott gegenüber der „Krone“. Unverzüglich wurde die Tür aufgebrochen und die Mieterin in ihrer vollkommen verrauchten Wohnung bewusstlos am Sofa liegend aufgefunden.