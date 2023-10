Bullterrier-Angriff: Hündin muss zum Psychologen

Beim Gassigehen in Wien-Döbling wurde eine Sheltie-Hündin von einem frei laufenden Listenhund in den Hals gebissen. Ihre Besitzerin ging dazwischen und wurde selbst verletzt. Eine strafrechtliche Verfolgung bleibt der Listenhund-Besitzerin erspart. Sie muss aber Schmerzengeld zahlen und sich an den Behandlungskosten der Hündin beteiligen. Das Tier braucht nach dem Vorfall psychologische Betreuung.