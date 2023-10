Journalistin Owsjannikowa verliert ihre Kinder

Ex-Mann, Sohn und Mutter stehen nicht hinter ihr

Der Stein des Anstoßes für den Prozess dürfte der Ex-Mann der Journalistin gewesen sein. Dieser hatte zuvor bereits gerichtlich durchgesetzt, dass Owsjannikowa für beide Kinder Alimente an ihn zahlen muss. Auch Owsjannikowas in Russland verbliebener Sohn Kirill hatte sie angeschwärzt. So habe die Journalistin Kirill bei der Vorbereitung auf Prüfungen gestört und Druck auf ihn ausgeübt, damit er sich nicht bei einer russischen Universität einschreibe. Auch wurde ihr unterstellt, ihre Tochter manipuliert zu haben. Selbst Owsjannikowas Mutter fiel ihr in den Rücken. „Ich schäme mich für meine Tochter“, soll sie demnach gesagt haben.