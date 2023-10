Moskau: Reporterin zu jahrelanger Haft verurteilt

Flucht aus Russland im Oktober vergangenen Jahres

Owsjannikowa war im März 2022 - nur wenige Wochen nach der Invasion Russlands in die Ukraine - in den Nachrichten des russischen Staatsfernsehens hinter der Nachrichtensprecherin aufgetaucht und hatte ein Protestplakat in die Kamera gehalten. Im Oktober 2022 floh sie aus Russland und lebt inzwischen unter dem Schutz eines nicht genannten EU-Staates.