Ausladung durch Rosen für Kahr „sehr befremdlich“

Rosen begründete seinen Schritt, wie berichtet, unter anderem damit, dass im KPÖ-Volkshaus auch immer wieder propalästinensische Veranstaltungen mit dementsprechenden Teilnehmern stattfinden. „Aber da muss man bitte schon trennen, was der Standpunkt der Partei ist und was die Meinung der Teilnehmer. Und man muss doch sagen dürfen, dass man aktuell auch Mitleid mit den Frauen und Kindern in Gaza hat. Das ändert aber nichts daran, dass wir diesen menschenverachtenden Terrorangriff der Hamas auf die israelische Bevölkerung aufs Schärfste verurteilen, das haben wir auch umgehend so kommuniziert.“