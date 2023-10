Tursky wird nun orange - auch bald Bürgermeister?

Wie bereits zuvor angekündigt, werden weder der Name „ÖVP“ noch jene der beiden anderen Bündnis-Partner auf der Listenbezeichnung am Wahlzettel zu finden sein. Damit solle auch der politische „Neustart“ in Innsbruck signalisiert werden, so Tursky: „Wir sind die konstruktive bürgerliche Kraft.“ Es brauche ein neues „Miteinander“ in der Stadtpolitik.