Kandidat Tursky: „Jetzt geht es um Innsbruck“

Kurz, nachdem Digitalisierungs-Staatssekretär Florian Tursky am Dienstag von der Innsbrucker ÖVP, der Liste Für Innsbruck (FI) und dem Seniorenbund als Spitzenkandidat für die Gemeinderatswahl im April 2024 offiziell in Stellung gebracht worden war, gab der 35-Jährige am Bergisel eine erste Stellungnahme dazu ab (siehe Video). Für seine Kandidatur haben sich die drei bürgerlichen Fraktionen des Gemeinderates erstmals seit 30 Jahren zusammen geschlossen.