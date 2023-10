„Aber dann fährt man mit Ballonreifen herum.“

„Niemand stimmt sein Auto so ab, dass es illegal ist“, betont Verstappen, der die Regelverstöße eher als Konsequenz für die geringe Trainingszeit an einem Sprint-Wochenende sieht: „Wenn man [beim Set-up] einmal danebenliegt, kann man nichts mehr tun. Das Einzige, was man tun kann, ist, den Reifendruck zu erhöhen. Aber dann fährt man mit Ballonreifen herum.“