Verstappen Schnellster im Training für Mexiko-GP

„Ich kann es kaum erwarten, hier ins Auto zu steigen. Mexiko ist nicht nur mein Heimrennen, es ist für mich das wichtigste Wochenende der ganzen Saison“, sagte Sergio Pérez vor dem Trainingsauftakt im Autódromo Hermanos Rodríguez in Mexico City. „Die Unterstützung der Fans war schon in Austin verrückt, aber jetzt wird’s richtig speziell“, lächelte der Red-Bull-Pilot, der an seine Landsleute appellierte: „Ich möchte, dass Mexiko das gesamte Red-Bull-Team unterstützt, nicht nur mich.“ Pérez spielte damit auf die Pfiffe und Buhrufe in Austin gegen seinen Teamkollegen und Triple-Weltmeister Max Verstappen an. Die mexikanische Fangemeinde macht nämlich genau den Holländer für die Krise ihres Nationalhelden verantwortlich.