Verstappen bekommt Bodyguards für Mexiko-GP

„Diese Vorgabe gibt es nicht, das stand nie zur Debatte“

In der Gerüchteküche hieß es deswegen, der Mexikaner dürfe nur bei Red Bull bleiben, wenn er WM-Platz zwei nicht in den verbleibenden vier Saisonläufen noch verliert. Noch nie war es dem Team gelungen, am Ende einer Saison die ersten beiden Ränge der Fahrerwertung zu belegen. „Diese Vorgabe gibt es nicht, das stand nie zur Debatte“, versicherte Teamchef Christian Horner in Austin.