Aus für Pächter auf der Enzianhütte am Trattberg

Mit dem heutigen Nationalfeiertag endet ein Kapital, das im Dezember 2019 begann. Die Enzianhütte, eine neu gebaute Berghütte am Trattberg in St. Koloman, öffnete ihre Türen. Die beiden Pächter Andreas Zybell und Alexander Gander lockten schon bald Salzburger von weit und breit an. Das Bergpanorama am Gipfelaufbau des Taugler Hausbergs tat das Übrige. Nun damit aber ist Schluss.