Marcel Sabitzer freut sich über „dreckigen Sieg“

Sabitzer stand erstmals seit seiner am 19. September bei Paris Saint-Germain (0:2) erlittenen Muskelverletzung im Adduktorenbereich in der Startformation. Nach seinen beiden Elfmetertoren für Österreich als „Joker“ in der EM-Qualifikation gegen Belgien (2:3) und in Aserbaidschan (1:0) gab es zuletzt auch in der Liga einen Kurzeinsatz. „Ich war etwas länger verletzt, deshalb hat mir ein wenig der Rhythmus gefehlt“, erklärte der Mittelfeldmann.