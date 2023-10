Hoppala! Feiertag startet mit Wappen-Verwirrung

Ausgerechnet Bundeskanzler Karl Nehammer sorgte am Morgen des 26. Oktobers für ein Hoppala. Er wünschte in Sozialen Medien allen Bürgern einen schönen Nationalfeiertag. Doch seinen Text stattete er mit einem verkehrt herum abgebildeten Bundesadler aus. Kurze Zeit später sorgte auch FPÖ-Chef Kickl für Verwunderung. Er richtete sich in einer Videoansprache an die Regierung, allerdings mit einem Anstecker, der streng genommen die Flagge Perus zeigt ...