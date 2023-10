Verletztes Messeropfer trat Räuber in Genitalien

Kleidung bremste Stich

Die Linzerin suchte daraufhin in ihrem Rucksack nach der Geldbörse. Dabei blickte sie sich verstohlen um, ob jemand helfen könnte. Da sie leider niemanden sah, schrie sie laut um Hilfe. Der Maskierte stach daraufhin sofort zu, rammte der Frau das Messer in den Oberbauch, wo die Attacke dank der Kleidung abgebremst wurde.

Gleichzeitig stieß aber das Opfer dem Räuber auch reflexartig ihr Knie heftig in den Unterleib. Der offenbar von Schmerzen gepeinigte Angreifer ergriff daraufhin die Flucht.