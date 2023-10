Große Trauer! Ski-Legende „Anderl“ Molterer tot

Molterer wurde am 8. Oktober 1931 in Kitzbühel geboren. Der gelernte Zimmermann kam als relativ später Quereinsteiger zum Ski-Rennsport, war aber auf Anhieb erfolgreich. Er gewann über 50 FIS-Rennen, darunter neben dem Hahnenkamm auch weitere Klassiker am Lauberhorn, in Megeve oder in Chamonix.