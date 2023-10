Communale in Peuerbach endet mit 20.000 Besuchern

Ungewöhnliche Zugpferde

Rund 20.000 Besucherinnen und Besucher kamen seit der Eröffnung am 30. Mai zu insgesamt 116 Veranstaltungen. Als Magnete erwiesen sich die Ausstellung „Kosmos. Neue Welten“ im Schloss sowie der Public Day „Ready for Space“, an dem Astronautinnen und Astronauten des Österreichischen Weltraum Forums (ÖWF) eine Marsexpedition in einer Sandgrube in Peuerbach trainierten. Hier zählte man 2000 Interessierte. Auch die Konzertreihe „Cosmic Sound in Park“ wurde gut angenommen, sie brachte 2700 Besucher.