Faschingsunfall: Fünf Männer müssen Strafe zahlen

Ein Traktorfahrer und vier ausgebildete Handwerker nahmen das erste Mal an dem Faschingsumzug teil, bauten zusammen einen Tieflader um. „Sie haben einen Rütteltest am Geländer gemacht und den Wagen für tauglich empfunden“, so der Staatsanwalt. Denn in einer Linkskurve gab es nach. Abgesehen von der instabilen Konstruktion seien auch viel zu viele Personen auf dem Tieflader gewesen.