Unfall bei Faschingsumzug - Polizei sucht Lenker

Nach einem Unfall mit einem Wagen bei einem Faschingsumzug am Samstag in Reisenberg (Bezirk Baden) in Niederösterreich mit mehreren Verletzten sind die Ermittlungen weiter im Gange. Das Gefährt wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt sichergestellt und soll von einem Sachverständigen begutachtet werden, teilte die Polizei am Sonntag auf Anfrage mit. Der Lenker wurde ersucht, sich bei der Polizei zu melden.