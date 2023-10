„Teilweise kam ich kaum die Stiegen hinauf“

„Klar gibt es die Stimmen, die meinen, dass es jetzt an der Zeit wäre, dass ich den nächsten Schritt machen muss“, weiß Jakob Greber. „Aber ich lasse mich nicht unter Druck setzen.“ Hintergrund: Der 20-jährige Mellauer, der in seine vierte Saison als ÖSV-Kaderathlet geht, konnte zwar im mit Vincent Wieser Bronze in der Team-Kombi holen und damit für die einzige ÖSV-Medaille bei der Junioren-WM in St. Anton sorgen - im Europacup schaffte es der Slalomspezialist bei bisher 21 Starts aber „nur“ dreimal in die Punkte. Ein 20. Platz beim Slalom in Berchtesgaden im Februar 2023 ist seine beste Platzierung.