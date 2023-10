Dreiste Diebe stahlen 300 Kilo Äpfel von Schule

Wer bitte stiehlt 300 Kilo Äpfel? Das fragen sich gerade die Schülerinnen der Fachschule Bergheim in Feldkirchen an der Donau in Oberösterreich. Unbekannte haben nämlich den Schul-Obstgarten heimgesucht und die Bäume geleert. Ist es eigentlich legal, wenn man sich einfach von fremden Früchten bedient?