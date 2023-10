Wegen Krieg kaum Touristen in Jerusalems Altstadt

Am Wochenende hat das israelische Militär eine aktuelle Opferbilanz nach zwei Wochen Krieg veröffentlicht. Durch die Angriffe von Hamas-Terroristen seien mehr als 1400 Tote zu beklagen, über 4600 Menschen seien verletzt worden, hieß es in einem Posting auf der X (vormals Twitter). Mehr als 200 Geiseln seien in den Händen der Hamas.