Lokale, über die man spricht: Artner Gasthaus

Gasthäuser mit gehobener Wiener Küche kann es eigentlich gar nicht genug geben. Die Stammgäste wird es daher freuen, dass der ARTNER, ein alteingesessener Betrieb im vierten Bezirk der Bundeshauptstadt, zu seinen Wurzeln zurückgekehrt ist. Ein Zwischenspiel als „Pesceteria“, wo nur Fisch und Gemüse auf der Karte standen, stieß beim Publikum auf wenig Gegenliebe. Jetzt wird wieder richtig herzhaft gekocht, und zwar ohne Wenn und Aber, denn das neue Konzept stellt erstens Schweinefleisch und zweitens Innereien in den Mittelpunkt. Küchenchef Alexander Krankl verwandelt die deftigen Produkte aber in geradezu elegante Gerichte, weshalb niemand vor Appetithappen wie dem Sauren Rüssel (2,50 €) oder der cremig weichen Milzschnitte mit Chilimayo (3,50 €) zurückschrecken muss. Zur Einstimmung in Tapas-Größe gibt’s auch ein nach Majoran duftendes Fleischlaberl auf Erdäpfelsalat (3,50 €).