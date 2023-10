Gewerkschaft holt sich Okay für Kampfmaßnahmen

Nachdem am Freitag die dritte Runde der Kollektivvertragsverhandlungen in der Metalltechnischen Industrie sowie in der Metallindustrie gescheitert sind, haben am Montag die ersten Betriebsversammlungen begonnen. Auch Warnstreiks werden vorbereitet. Der Grund: Die Arbeitgeber haben bloß 2,5 Prozent und eine Einmalzahlung angeboten.