Nächste Pleite für Indianapolis Colts mit Raimann

Für die Colts, bei denen Raimann und Co. vor allem in der ersten Hälfte ihre liebe Mühe und Not mit der Defensive Line der Browns um Star Myles Garrett hatten, war es bereits die dritte Niederlage in vier Heimspielen in dieser Saison. Das Team von Cheftrainer Shane Steichen hält nach sieben Wochen bei drei Siegen und vier Niederlagen.