Lkw mit Rumänen überschlug sich - fünf Verletzte

Die Gruppe war am Sonntag gegen 12.05 Uhr mit einem Lkw auf der Walchseestraße Richtung Kössen unterwegs. Aus unbekannter Ursache verlor der Lenker in einer Rechtskurve die Kontrolle über das Fahrzeug, der Wagen kam von der Straße ab und überschlug sich. Der Lkw kam in einem Feld fahrerseitig zu liegen.