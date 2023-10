Inkubator ermöglicht Frühchen Flug im Helikopter

Mit dem ersten flugtauglichen Inkubator besitzt das Tullner Krankenhaus nun eine Transportmöglichkeit, die das Leben eines Frühchens retten kann. Denn bislang konnten Neugeborene, die bereits ab der 29. Schwangerschaftswoche das Licht der Welt erblickt haben, ausschließlich in einem Krankenwagen in ein anderes Spital transferiert werden. Durch die neue Anschaffung können die Babys nun bei intensivmedizinischen Behandlungen, die in Tulln nicht geleistet werden können, auch in der Luft transportiert werden, wo sie in einem geschützten Umfeld von erfahrenen Kinderärzten und Pflegekräften begleitet werden.