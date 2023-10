London: 150.000 Russen tot oder schwer verletzt

Tote von Gruppe Wagner nicht in Statistik

Beziehe man auch Verletzte ein, die genesen seien und aufs Schlachtfeld zurückkehren sollten, liege die Gesamtzahl etwa bei 240.000 bis 290.000, so die Briten. In der Statistik seien die Toten und Verletzten der Söldner-Gruppe Wagner und von deren Gefangenenbataillonen, die in der heftig umkämpften ostukrainischen Stadt Bachmut im Einsatz waren, nicht enthalten.