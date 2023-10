Daheim in Maxglan ist’s einfach am schönsten

Denn im eigenen Wohnzimmer fühlen sich die Austrianer einfach pudelwohl. Der 4:0-Erfolg gegen Wolfurt war im sechsten Liga-Heimspiel in dieser Saison der sechste Sieg. Zum Vergleich: Auswärts gewannen die Salzburger „nur“ drei von sieben Partien. „Zuhause mit unseren Fans im Rücken ist es einfach anders als in der Fremde. Wir sind da nach Führungen viel stabiler als auswärts“, weiß auch Trainer Christian Schaider, dass es daheim in Maxglan einfach am schönsten ist. Gegen die Vorarlberger genehmigte sich seine Truppe trotzdem eine schwache erste Hälfte, zündete erst danach den Turbo. Drei Tore binnen sechs Minuten sorgten für klare Verhältnisse. „Wir haben nach dem Wechsel die freien Räume besser gefunden“, kannte Schaider das Erfolgsrezept.