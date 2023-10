Sogar die Formel 1 schwebt über Thomas Preining!

Heute um 13.30 Uhr beginnt für den 25-jährigen Linzer Teil eins der Mission „DTM Champion“, wenn das erste Rennen auf dem Hockenheim-Ring gestartet wird. Ein Rennen, dass die Zukunft des Oberösterreichers maßgeblich gestalten wird. Denn: Sollte Porsche-Werkspilot Preining tatsächlich den ersten Titel eines Österreichers in der traditionsreichen Rennserie einfahren, winkt ihm die ganz große Motorsport-Karriere. Rückblende: 2015 gewann der damals 18-jährige Pascal Wehrlein die Serie, wurde anschließend von Mercedes als Test- und Simulator-Pilot gefördert, schaffte bei Manor Racing und Sauber sogar den Sprung in die Königsklasse des Motorsports. Auch der spätere DTM-Champion Marco Wittmann wurde zumindest mit Formel 1-Testfahrten für den Titel in der populären Tourenwagen-Challenge belohnt.