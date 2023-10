Sturm verwandelt Ort in stinkendes „Schaumbad“

Unwetter forderten zwei Todesopfer

Bei den schweren Unwettern in Schottland sind bislang zwei Menschen ums Leben gekommen. Ein 56-jähriger Mann, der nahe der Stadt Forfar in seinem Lieferwagen unterwegs war, wurde von einem Baum erschlagen, eine 57-Jährige in den Highlands von Wassermassen weggerissen und getötet. Sturm „Babet“ hatte zuvor bereits zu Überschwemmungen in Irland geführt.