Lawinenrettung in virtueller Realität trainieren

Im Landhaus ausprobieren

Für den Ernstfall kann man nun mit der am Freitag offiziell präsentierten „Notfall Lawine VR“ mittels Virtual-Reality-Technologie trainieren. Das Projekt wurde bereits für den Tiroler Innovationspreis 2023 nominiert. Interessierte können die Anwendung erstmals am 26. Oktober im Rahmen des Tages der offenen Tür im Landhaus in Innsbruck selbst ausprobieren.