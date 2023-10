Grenzkontrollen zu Kroatien nur „vorübergehend“

Kroatien spielt Ball zu Griechenland

Plenković betonte, dass sein Land „maximale Bemühungen unternommen hat, die irreguläre Migration anzuhalten“. So habe Kroatien 6700 Grenzpolizisten und damit so viele wie kein anderes. Zugleich spielte er den Ball weiter an Griechenland und Bulgarien. Dort beginne nämlich die Balkanroute. Die Länder der Region müssten zudem ihre Visapolitik mit jener der EU abstimmen. Derzeit sei es nämlich so, dass man ohne Visum als Tourist einreisen und danach mit Schleppern „eine einfache Einreise fast ins Herz Europas“ habe, kritisierte er.