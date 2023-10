Slowenien: Neue Kontrollen zu Kroatien und Ungarn

Nach der Ankündigung Italiens, die Grenze zu Slowenien wieder zu kontrollieren, führt auch Slowenien Kontrollen an den Schengen-Binnengrenzen zu Kroatien und Ungarn ein. Der slowenische Innenminister Boštjan Poklukar kündigte am Mittwochabend an, dass die Regierung dies am Donnerstag beschließen wird.